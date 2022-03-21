flysoulfly написав:тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...
Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн.
ОК тобто у відділенні мені збрехали. або це вже змінилось.
flysoulfly написав:тобто ЕUR картка до пакету з Правильною(яка у UAH) повинна бути безкоштовна?? - у відділенні 100 грн за неї хотіли...
Вона буде безкоштовною якщо Ви при відкритті правильної до гривневої замовили другу картку в євро. Якщо ж в відкрили спочатку пару карток в гривні та доларі то на подачу до них єврова картка вартуватиме вам 100 грн.
ОК тобто у відділенні мені збрехали. або це вже змінилось.
Так було в жовтнi минулого року коли я оформлював собі правильні. З тих пір нічого не змінювалось, бо в січні родич отримував карту на тих самих умовах
«KredoBank» змінив тарифи за операціями для фізичних осіб
Кредобанк впроваджує тарифи на операції для фізичних осіб, а саме:
— у всіх пакетах впроваджено комісію за поповнення валютних рахунків через касу банку в розмірі 0,2% (мін 20 грн.) від суми операції; — у пакетах Правильна картка та ELITE впроваджено комісію за конвертацію в розмірі 1% (при здійсненні операцій за допомогою картки у валюті, відмінній від валюти рахунку); — у пакеті Правильна картка впроваджено комісію за зняття коштів в банкоматах РКО Вank Рolski в розмірі 50 UAH/2 USD/2 EUR/5 PLN
Есть правильная карта (грн + евро) и текущие счета, которые сразу открывают. Может ли третье лицо пополнить мой карточный счёт в Евро и/или текущий счёт доллар/евро? И смогу ли я их потом снять? Эти транзакции без комиссии? И как банк сейчас отдает валюту? Update. Горячка сказала, что только владелец счета может пополнять валютные карты/счета.
klug написав:У кращих традиціях гівнобанків, заднім числом:
«KredoBank» змінив тарифи за операціями для фізичних осіб Кредобанк впроваджує тарифи на операції для фізичних осіб, а саме:
— у всіх пакетах впроваджено комісію за поповнення валютних рахунків через касу банку в розмірі 0,2% (мін 20 грн.) від суми операції; — у пакетах Правильна картка та ELITE впроваджено комісію за конвертацію в розмірі 1% (при здійсненні операцій за допомогою картки у валюті, відмінній від валюти рахунку); — у пакеті Правильна картка впроваджено комісію за зняття коштів в банкоматах РКО Вank Рolski в розмірі 50 UAH/2 USD/2 EUR/5 PLN