|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:08
Кредобанк вносить зміни у вартість обслуговування тарифних пакетів для юридичних осіб та ФОП з 4 квітня 2022 року.https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... hnykh-osib
Зміни застосовуються до чинних та нових договорів.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13068
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 1151 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему