Зміни застосовуються до чинних та нових договорів.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:08
Кредобанк вносить зміни у вартість обслуговування тарифних пакетів для юридичних осіб та ФОП з 4 квітня 2022 року.
Зміни застосовуються до чинних та нових договорів.
Додано: Чет 07 кві, 2022 08:41
В марте, апреле 500 грн по Правильной кому-нибудь приходили? Какого числа обычно приходят?
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