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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:08

Кредобанк вносить зміни у вартість обслуговування тарифних пакетів для юридичних осіб та ФОП з 4 квітня 2022 року.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... hnykh-osib

Зміни застосовуються до чинних та нових договорів.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:41

В марте, апреле 500 грн по Правильной кому-нибудь приходили? Какого числа обычно приходят?
vollena71
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