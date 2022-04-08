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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:08

Кредобанк вносить зміни у вартість обслуговування тарифних пакетів для юридичних осіб та ФОП з 4 квітня 2022 року.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... hnykh-osib

Зміни застосовуються до чинних та нових договорів.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:41

В марте, апреле 500 грн по Правильной кому-нибудь приходили? Какого числа обычно приходят?
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:26

  vollena71 написав:В марте, апреле 500 грн по Правильной кому-нибудь приходили? Какого числа обычно приходят?

Мне в марте приходили за первые три месяца - начислили 9-го марта, приходила смс.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:23

Re: Кредобанк

Ребятки, а онлайн возможно сдесь новую карту открыть через Дию?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:07

  Alexey_k9 написав:Ребятки, а онлайн возможно сдесь новую карту открыть через Дию?


через Кредо-додаток можна

https://kredobank.com.ua/private/kartky ... lna-kartka
greenozon
 
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