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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:08
Кредобанк вносить зміни у вартість обслуговування тарифних пакетів для юридичних осіб та ФОП з 4 квітня 2022 року.https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... hnykh-osib
Зміни застосовуються до чинних та нових договорів.
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greenozon
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Додано: Чет 07 кві, 2022 08:41
В марте, апреле 500 грн по Правильной кому-нибудь приходили? Какого числа обычно приходят?
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vollena71
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Додано: Чет 07 кві, 2022 10:26
vollena71 написав:
В марте, апреле 500 грн по Правильной кому-нибудь приходили? Какого числа обычно приходят?
Мне в марте приходили за первые три месяца - начислили 9-го марта, приходила смс.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:23
Ребятки, а онлайн возможно сдесь новую карту открыть через Дию?
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:07
Alexey_k9 написав:
Ребятки, а онлайн возможно сдесь новую карту открыть через Дию?
через Кредо-додаток можнаhttps://kredobank.com.ua/private/kartky ... lna-kartka
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:20
Та він клієнтом хоче стати.
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klug
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:23
Alexey_k9 написав:
Ребятки, а онлайн возможно сдесь новую карту открыть через Дию?
Нет, только в отделении.
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