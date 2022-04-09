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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

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Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:08

Кредобанк вносить зміни у вартість обслуговування тарифних пакетів для юридичних осіб та ФОП з 4 квітня 2022 року.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... hnykh-osib

Зміни застосовуються до чинних та нових договорів.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:41

В марте, апреле 500 грн по Правильной кому-нибудь приходили? Какого числа обычно приходят?
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:26

  vollena71 написав:В марте, апреле 500 грн по Правильной кому-нибудь приходили? Какого числа обычно приходят?

Мне в марте приходили за первые три месяца - начислили 9-го марта, приходила смс.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:23

Re: Кредобанк

Ребятки, а онлайн возможно сдесь новую карту открыть через Дию?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:07

  Alexey_k9 написав:Ребятки, а онлайн возможно сдесь новую карту открыть через Дию?


через Кредо-додаток можна

https://kredobank.com.ua/private/kartky ... lna-kartka
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:20

  greenozon написав:
  Alexey_k9 написав:Ребятки, а онлайн возможно сдесь новую карту открыть через Дию?


через Кредо-додаток можна

https://kredobank.com.ua/private/kartky ... lna-kartka

Та він клієнтом хоче стати.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:23

  Alexey_k9 написав:Ребятки, а онлайн возможно сдесь новую карту открыть через Дию?

Нет, только в отделении.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:09

  vollena71 написав:В марте, апреле 500 грн по Правильной кому-нибудь приходили? Какого числа обычно приходят?

В березні приходила смс,а в квітні ні. Смс приходить до 3 робочих днів після виконання умов. В квітні комусь приходила смс про виконання умов?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:19

tarasum
4го виконав умови, а 6го перевиконав(так треба було).
жодної смс.
KVV
 
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