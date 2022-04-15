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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:54

  ВIВ написав:Коллеги, 500 уже кому-то прилетало в апреле?

Пока нет 500, в КЦ сказали, что т.к. карта открывалась после 15, то и выплата будет после 15
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:06

Уж более недели как выполнено условие в апреле, но смс не было.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 12:55

Позвонил на горячую линию, проверили: "Да, условия выполнены".
Сказали, должны начислить 15 апреля. Жду.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:58

  greenozon написав:Робота Кредобанку в період воєнного стану (оновлюється)

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... nogo-stanu


У зв’язку з введенням воєнного стану всі ставки за вкладами знижено до 0,01%. Для всіх валют та всіх термінів.



Хороші новини!
Кредо відновив гривневі депозити (ставки так собі, але ж не клоунські 0.01)

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... a-vkladamy

PS може щось знає і скоро кінець війни :!: :!:
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  #<1 ... 30313233
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