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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 10:54
ВIВ написав:
Коллеги, 500 уже кому-то прилетало в апреле?
Пока нет 500, в КЦ сказали, что т.к. карта открывалась после 15, то и выплата будет после 15
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:06
Уж более недели как выполнено условие в апреле, но смс не было.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:55
Позвонил на горячую линию, проверили: "Да, условия выполнены".
Сказали, должны начислить 15 апреля. Жду.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:58
Хороші новини!
Кредо відновив гривневі депозити (ставки так собі, але ж не клоунські 0.01)https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... a-vkladamy
PS може щось знає і скоро кінець війни
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:16
greenozon
Вернули бы % по Кишени, вот другое дело.
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