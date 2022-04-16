Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 10:54
ВIВ написав:
Коллеги, 500 уже кому-то прилетало в апреле?
Пока нет 500, в КЦ сказали, что т.к. карта открывалась после 15, то и выплата будет после 15
vollena71
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:06
Уж более недели как выполнено условие в апреле, но смс не было.
Hotab
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:55
Позвонил на горячую линию, проверили: "Да, условия выполнены".
Сказали, должны начислить 15 апреля. Жду.
Искатель
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:58
Хороші новини!
Кредо відновив гривневі депозити (ставки так собі, але ж не клоунські 0.01)
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... a-vkladamy
PS може щось знає і скоро кінець війни
greenozon
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:16
greenozon Вернули бы % по Кишени, вот другое дело.
копейка
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Додано: Суб 16 кві, 2022 08:19
Искатель написав:
должны начислить 15 апреля. Жду.
Мне не начислили ...
ВIВ
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Додано: Суб 16 кві, 2022 09:20
ВIВ написав: Искатель написав:
должны начислить 15 апреля. Жду.
Мне не начислили ...
Кажись була інфа, що до 18.04, чи я плутаю?
valya
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Додано: Нед 17 кві, 2022 01:21
Странный подход банка к открытию виртуальной карты. Ее возможно создать только в приложение на смартфоне. Ну ок. Скачал приложение, активизировался. Начал создавать карту, а мне появляется предупреждение: что для создания вирт. карты надо посетить отделение банка и показать ИНН и паспорт. Интересно, как это можно сделать, если в моем городе все отделения банка закрыты. Вообще в чем прикол такой карты? То что в привате и моно создается с полупинка, здесь требует мегаусилий.
Самое интересное, что на сайте самого банка в описание написано "Відкриття картки без візиту до відділення банку." -
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... lna-kartka
Жесть...
jerua
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