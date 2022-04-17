Странный подход банка к открытию виртуальной карты. Ее возможно создать только в приложение на смартфоне. Ну ок. Скачал приложение, активизировался. Начал создавать карту, а мне появляется предупреждение: что для создания вирт. карты надо посетить отделение банка и показать ИНН и паспорт. Интересно, как это можно сделать, если в моем городе все отделения банка закрыты. Вообще в чем прикол такой карты? То что в привате и моно создается с полупинка, здесь требует мегаусилий.
jerua написав:Странный подход банка к открытию виртуальной карты. Ее возможно создать только в приложение на смартфоне. Ну ок. Скачал приложение, активизировался. Начал создавать карту, а мне появляется предупреждение: что для создания вирт. карты надо посетить отделение банка и показать ИНН и паспорт. Интересно, как это можно сделать, если в моем городе все отделения банка закрыты. Вообще в чем прикол такой карты? То что в привате и моно создается с полупинка, здесь требует мегаусилий.
А вы на данный момент являетесь клиентом Кредобанка? Предполагаю, что нет, т.к. приложения до сих пор не имели. Я к тому, что: "Зверніть увагу, що цифрова картка доступна для чинних клієнтів Кредобанку".