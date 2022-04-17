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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:25

Re: Кредобанк

В пакете "Правильная карта" сегодня оформил две цифровые карты к оставшимся счетам без физических карт. Всё прошло успешно, в отделение не приглашали.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:40

Жах

Вообще бредовое приложение. Только вдуматься, виртуальную карту можно открыть только на смартфоне. Это даже с точки безопасности глупо звучит. Версия для ПК всегда была более защищена и комфортна для работы.

Звонил в поддержку, там сказали, что нужно обновить информацию, которая у меня и так актуальна. На вопрос: как это сделать онлайн(т.к. ни одно отделение не работает в городе), мне в поддержке ответили, что никак. Предложили ждать открытия отделения :D Также в поддержке добавили, что если вы чем-то недовольны, то пишите жалобу через форму на сайте (рассмотрение таких жалоб у них идет до 30 дней со слов поддержки). Банк задрот короче и на клиентов им наплевать в тяжелой ситуации.
Востаннє редагувалось jerua в Нед 17 кві, 2022 10:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:41

  Howl написав:В пакете "Правильная карта" сегодня оформил две цифровые карты к оставшимся счетам без физических карт. Всё прошло успешно, в отделение не приглашали.

По 100 или безплатно?
valya
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Кредобанк (333)
17.04.2022 11:41
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