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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 кві, 2022 10:25
Re: Кредобанк
В пакете "Правильная карта" сегодня оформил две цифровые карты к оставшимся счетам без физических карт. Всё прошло успешно, в отделение не приглашали.
Додано: Нед 17 кві, 2022 10:40
Жах
Вообще бредовое приложение. Только вдуматься, виртуальную карту можно открыть только на смартфоне. Это даже с точки безопасности глупо звучит. Версия для ПК всегда была более защищена и комфортна для работы.
Звонил в поддержку, там сказали, что нужно обновить информацию, которая у меня и так актуальна. На вопрос: как это сделать онлайн(т.к. ни одно отделение не работает в городе), мне в поддержке ответили, что никак. Предложили ждать открытия отделения Также в поддержке добавили, что если вы чем-то недовольны, то пишите жалобу через форму на сайте (рассмотрение таких жалоб у них идет до 30 дней со слов поддержки). Банк задрот короче и на клиентов им наплевать в тяжелой ситуации.
Востаннє редагувалось jerua в Нед 17 кві, 2022 10:44, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 17 кві, 2022 10:41
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