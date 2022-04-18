RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:25

Re: Кредобанк

В пакете "Правильная карта" сегодня оформил две цифровые карты к оставшимся счетам без физических карт. Всё прошло успешно, в отделение не приглашали.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4404
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:40

Жах

Вообще бредовое приложение. Только вдуматься, виртуальную карту можно открыть только на смартфоне. Это даже с точки безопасности глупо звучит. Версия для ПК всегда была более защищена и комфортна для работы.

Звонил в поддержку, там сказали, что нужно обновить информацию, которая у меня и так актуальна. На вопрос: как это сделать онлайн(т.к. ни одно отделение не работает в городе), мне в поддержке ответили, что никак. Предложили ждать открытия отделения :D Также в поддержке добавили, что если вы чем-то недовольны, то пишите жалобу через форму на сайте (рассмотрение таких жалоб у них идет до 30 дней со слов поддержки). Банк задрот короче и на клиентов им наплевать в тяжелой ситуации.
Востаннє редагувалось jerua в Нед 17 кві, 2022 10:44, всього редагувалось 3 разів.
jerua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 829
З нами з: 28.01.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:41

  Howl написав:В пакете "Правильная карта" сегодня оформил две цифровые карты к оставшимся счетам без физических карт. Всё прошло успешно, в отделение не приглашали.

По 100 или безплатно?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1639
З нами з: 31.10.12
Подякував: 527 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 23:56

Здравствуйте, коллеги. Собираюсь стать клиентом и открыть правильную. Скажите, оплата коммуналки через Некст подходит как трата для получения 2*500 грн?
la9
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 02.07.09
Подякував: 422 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 01:58

la9
viewtopic.php?p=5414725#p5414725
klug
 
Повідомлень: 6838
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:38

Re: Кредобанк

valya, цифровые оформляются бесплатно. Предварительно уточнял в поддержке, чтобы убедиться в достоверности информации на сайте.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4404
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:13

jerua та же самая ситуация - прийдите подтвердите данные. в то время как другие банки говорят - данные не актуальные? не беда, актуализируем после войны - и разрешает открывать и пользоваться картами
alex_on
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:36

Re: Кредобанк

Пока нет 500. Когда будет?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1639
З нами з: 31.10.12
Подякував: 527 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 00:08

Смс о выполнении условий так и не приходит, банк не свернул еще данную программу?
vovareuckij
 
Повідомлень: 305
З нами з: 19.06.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 00:52

  vovareuckij написав:Смс о выполнении условий так и не приходит, банк не свернул еще данную программу?

Офіційного повідомлення не було, але якщо тарифи змогли змінити заднім числом, то і програму згорнути можуть. Посмикайте підтримку чи що...
klug
 
Повідомлень: 6838
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (340)
19.04.2022 01:52
Рынок ОВГЗ (2993)
18.04.2022 23:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.