Мне обещали, что будут 15.04.
Сегодня буду звонить в поддержку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 кві, 2022 08:29
Додано: Вів 19 кві, 2022 08:41
Re: Кредобанк
не відкрівають вируальну картку без актуалізаціі данних. но в моему місті нема більше відділення! що робити??
Додано: Вів 19 кві, 2022 11:11
Додано: Вів 19 кві, 2022 14:21
Позвонил на горячку на предмет "где смс, Зин"? и "как по вашим данным - я уже выполнил условия в апреле" (все было выполнено еще 4 апреля)? Получил обескураживающий ответ: "По нашим данным видно, что вы выполнили условия в марте, по апрелю пока в базе данных нет. Ждите. Когда обновятся данные вы скорее всего получите смс"...
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