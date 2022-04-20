Мне обещали, что будут 15.04.
Сегодня буду звонить в поддержку.
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Додано: Вів 19 кві, 2022 08:29
Додано: Вів 19 кві, 2022 08:41
Re: Кредобанк
не відкрівають вируальну картку без актуалізаціі данних. но в моему місті нема більше відділення! що робити??
Додано: Вів 19 кві, 2022 11:11
Додано: Вів 19 кві, 2022 14:21
Позвонил на горячку на предмет "где смс, Зин"? и "как по вашим данным - я уже выполнил условия в апреле" (все было выполнено еще 4 апреля)? Получил обескураживающий ответ: "По нашим данным видно, что вы выполнили условия в марте, по апрелю пока в базе данных нет. Ждите. Когда обновятся данные вы скорее всего получите смс"...
Додано: Сер 20 кві, 2022 11:41
Re: Кредобанк
не відкрівають вируальну картку без актуалізаціі данних. но в моему місті нема більше відділення! що робити??
Додано: Сер 20 кві, 2022 12:49
із телеграму
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Як замовити або перевипустити платіжну картку, якщо немає можливості потрапити до відділення банку?
Спосіб 1. Просто продовжуєте користуватись. Ми автоматично продовжили термін дії усіх карток Кредобанку до 28 травня 2022 року. Тож якщо термін дії вашої картки завершився у лютому, березні чи квітні, ви можете й надалі вільно нею розраховуватись і не потрібно йти до відділення банку.
Спосіб 2. У мобільному застосунку KredoBank можна випустити віртуальну картку. Такі картки не мають фізичного носія, тільки реквізити. Як і у звичайної пластикової картки, це 16-значний номер, термін дії та тризначний код, який потрібно вводити для підтвердження операції в інтернеті. Також віртуальну картку можна додати в GooglePay або ApplePay та розраховуватися смартфоном чи іншим гаджетом в торгових мережах. Як відкрити віртуальну картку?
В застосунку клікаєте на «+» та обираєте «Відкрити картку»;
Обираєте що саме вам потрібно: нова картка та рахунок, чи картка до наявного рахунку;
Обираєте потрібну валюту. Як картку, так і рахунок можна відкрити у гривні, злотих, доларах та євро;
Натискаєте «Замовити»;
Підтверджуєте випуск за допомогою паролю з SMS-повідомлення.
Все, можна користуватись.
Додано: Сер 20 кві, 2022 14:01
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