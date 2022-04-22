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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:32

klug

у меня есть счет в другом банке. а как перевести долларьі? в мобильном приложении или в вебе єто можно сделать?
alex_on
 
Повідомлень: 9
З нами з: 10.08.21
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