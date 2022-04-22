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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:32
klug
у меня есть счет в другом банке. а как перевести долларьі? в мобильном приложении или в вебе єто можно сделать?
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alex_on
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