Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Кредобанк Кредобанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 33343536 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Кредобанк 0 5 0 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 0 Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:32 klug



у меня есть счет в другом банке. а как перевести долларьі? в мобильном приложении или в вебе єто можно сделать? alex_on Повідомлень: 12 З нами з: 10.08.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:54 alex_on написав: klug



у меня есть счет в другом банке. а как перевести долларьі? в мобильном приложении или в вебе єто можно сделать? у меня есть счет в другом банке. а как перевести долларьі? в мобильном приложении или в вебе єто можно сделать?

Klug давал вам совет применительно для перевода гривень. С валютой это сделать будет нельзя. У нас в стране и до войны перевести валюту между своими счетами в разных банках позволяли считанные единицы банков, а сейчас и подавно - миссия невыполнима. Klug давал вам совет применительно для перевода гривень. С валютой это сделать будет нельзя. У нас в стране и до войны перевести валюту между своими счетами в разных банках позволяли считанные единицы банков, а сейчас и подавно - миссия невыполнима. WallNutPen Повідомлень: 228 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:57

Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.



Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.



1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:

- максимальної суми одного переказу;

- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії

- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів

2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.

3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.

Можливо, ще щось згадаю



Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.

Шановні форумчани та представники банку!Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:- максимальної суми одного переказу;- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.Можливо, ще щось згадаюОдразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання. ShtormK Журналіст форуму Повідомлень: 230 З нами з: 12.05.18 Подякував: 22 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:28 WallNutPen написав: alex_on написав: klug



у меня есть счет в другом банке. а как перевести долларьі? в мобильном приложении или в вебе єто можно сделать? у меня есть счет в другом банке. а как перевести долларьі? в мобильном приложении или в вебе єто можно сделать?

Klug давал вам совет применительно для перевода гривень. С валютой это сделать будет нельзя. У нас в стране и до войны перевести валюту между своими счетами в разных банках позволяли считанные единицы банков, а сейчас и подавно - миссия невыполнима. Klug давал вам совет применительно для перевода гривень. С валютой это сделать будет нельзя. У нас в стране и до войны перевести валюту между своими счетами в разных банках позволяли считанные единицы банков, а сейчас и подавно - миссия невыполнима.

Ну а свифт же еще можно делать между своими счетами в разных банках?

Но чаще всего это можно было сделать только в отд-и ( Ну а свифт же еще можно делать между своими счетами в разных банках?Но чаще всего это можно было сделать только в отд-и ( Amethyst

Повідомлень: 2175 З нами з: 05.05.21 Подякував: 132 раз. Подякували: 384 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:11 klug написав: alex_on написав: не відкрівають вируальну картку без актуалізаціі данних. но в моему місті нема більше відділення! що робити?? не відкрівають вируальну картку без актуалізаціі данних. но в моему місті нема більше відділення! що робити??

Віддалено відкрити рахунок у іншому банку, переказати туди залишки з Кредо СЕПом, жити далі. Якщо вам не змогла допомогти гаряча лінія, то що можемо зробити ми? Віддалено відкрити рахунок у іншому банку, переказати туди залишки з Кредо СЕПом, жити далі. Якщо вам не змогла допомогти гаряча лінія, то що можемо зробити ми?



а пiдкажiть як долари переказати з Кредо СЕПом. Це в мобайл ап чи у веб? а пiдкажiть як долари переказати з Кредо СЕПом. Це в мобайл ап чи у веб? alex_on Повідомлень: 12 З нами з: 10.08.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:34 Amethyst



а в каких банках раньше свифт между своими счетами можно бьіло делать? alex_on Повідомлень: 12 З нами з: 10.08.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 16:57 alex_on написав: klug написав: alex_on написав: не відкрівають вируальну картку без актуалізаціі данних. но в моему місті нема більше відділення! що робити?? не відкрівають вируальну картку без актуалізаціі данних. но в моему місті нема більше відділення! що робити??

Віддалено відкрити рахунок у іншому банку, переказати туди залишки з Кредо СЕПом, жити далі. Якщо вам не змогла допомогти гаряча лінія, то що можемо зробити ми? Віддалено відкрити рахунок у іншому банку, переказати туди залишки з Кредо СЕПом, жити далі. Якщо вам не змогла допомогти гаряча лінія, то що можемо зробити ми?



а пiдкажiть як долари переказати з Кредо СЕПом. Це в мобайл ап чи у веб? а пiдкажiть як долари переказати з Кредо СЕПом. Це в мобайл ап чи у веб?





СЕП-ом переказується лише ГРИВНЯ СЕП-ом переказується лише ГРИВНЯ greenozon Повідомлень: 13267 З нами з: 01.06.14 Подякував: 254 раз. Подякували: 1168 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 33343536 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням ingtrans,

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: BBC ramaz і 7 гостейМодератори: Ірина_