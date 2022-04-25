RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:32

klug

у меня есть счет в другом банке. а как перевести долларьі? в мобильном приложении или в вебе єто можно сделать?
alex_on
 
Повідомлень: 13
З нами з: 10.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:54

  alex_on написав:klug

у меня есть счет в другом банке. а как перевести долларьі? в мобильном приложении или в вебе єто можно сделать?

Klug давал вам совет применительно для перевода гривень. С валютой это сделать будет нельзя. У нас в стране и до войны перевести валюту между своими счетами в разных банках позволяли считанные единицы банков, а сейчас и подавно - миссия невыполнима.
WallNutPen
 
Повідомлень: 235
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:57

Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.

Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.

1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю :)

Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 230
З нами з: 12.05.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:28

  WallNutPen написав:
  alex_on написав:klug

у меня есть счет в другом банке. а как перевести долларьі? в мобильном приложении или в вебе єто можно сделать?

Klug давал вам совет применительно для перевода гривень. С валютой это сделать будет нельзя. У нас в стране и до войны перевести валюту между своими счетами в разных банках позволяли считанные единицы банков, а сейчас и подавно - миссия невыполнима.

Ну а свифт же еще можно делать между своими счетами в разных банках?
Но чаще всего это можно было сделать только в отд-и (
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2180
З нами з: 05.05.21
Подякував: 132 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:11

  klug написав:
  alex_on написав:не відкрівають вируальну картку без актуалізаціі данних. но в моему місті нема більше відділення! що робити??

Віддалено відкрити рахунок у іншому банку, переказати туди залишки з Кредо СЕПом, жити далі. Якщо вам не змогла допомогти гаряча лінія, то що можемо зробити ми?


а пiдкажiть як долари переказати з Кредо СЕПом. Це в мобайл ап чи у веб?
alex_on
 
Повідомлень: 13
З нами з: 10.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:34

Amethyst

а в каких банках раньше свифт между своими счетами можно бьіло делать?
alex_on
 
Повідомлень: 13
З нами з: 10.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 16:57

  alex_on написав:
  klug написав:
  alex_on написав:не відкрівають вируальну картку без актуалізаціі данних. но в моему місті нема більше відділення! що робити??

Віддалено відкрити рахунок у іншому банку, переказати туди залишки з Кредо СЕПом, жити далі. Якщо вам не змогла допомогти гаряча лінія, то що можемо зробити ми?


а пiдкажiть як долари переказати з Кредо СЕПом. Це в мобайл ап чи у веб?



СЕП-ом переказується лише ГРИВНЯ
greenozon
 
Повідомлень: 13283
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:40

Re: Кредобанк

Комусь приходила смс про виконання умов в цьому місяці по Правильній?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 620
З нами з: 16.10.18
Подякував: 81 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:46

  tarasum написав:Комусь приходила смс про виконання умов в цьому місяці по Правильній?

Ні. І 500 теж немає.
А новачкам ще є можливість оформити Правильну з акцією +1000?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1640
З нами з: 31.10.12
Подякував: 527 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 20:57

А эта Акция вообще еще действует? Кто-то узнавал на горячке? А то не ясно есть или нет смысл выполнять условия в этом месяце.
vovareuckij
 
Повідомлень: 308
З нами з: 19.06.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, kostya77, SL5 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2380)
25.04.2022 22:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.