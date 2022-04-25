klug
у меня есть счет в другом банке. а как перевести долларьі? в мобильном приложении или в вебе єто можно сделать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:32
klug
у меня есть счет в другом банке. а как перевести долларьі? в мобильном приложении или в вебе єто можно сделать?
Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:54
Klug давал вам совет применительно для перевода гривень. С валютой это сделать будет нельзя. У нас в стране и до войны перевести валюту между своими счетами в разных банках позволяли считанные единицы банков, а сейчас и подавно - миссия невыполнима.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:57
Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.
Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.
1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю
Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:28
Ну а свифт же еще можно делать между своими счетами в разных банках?
Но чаще всего это можно было сделать только в отд-и (
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:11
а пiдкажiть як долари переказати з Кредо СЕПом. Це в мобайл ап чи у веб?
Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:34
Amethyst
а в каких банках раньше свифт между своими счетами можно бьіло делать?
Додано: Суб 23 кві, 2022 16:57
СЕП-ом переказується лише ГРИВНЯ
Додано: Пон 25 кві, 2022 19:40
Re: Кредобанк
Комусь приходила смс про виконання умов в цьому місяці по Правильній?
Додано: Пон 25 кві, 2022 19:46
Додано: Пон 25 кві, 2022 20:57
А эта Акция вообще еще действует? Кто-то узнавал на горячке? А то не ясно есть или нет смысл выполнять условия в этом месяце.
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