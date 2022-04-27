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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 кві, 2022 21:31
vovareuckij написав:
А эта Акция вообще еще действует? Кто-то узнавал на горячке? А то не ясно есть или нет смысл выполнять условия в этом месяце.
Узнавал на горячке - акция действует. Но то, что коллегам в этом месяце до сих пор по 500 грн. не выплатили немного напрягает и наводит на смутные мысли. В любом случае, лично у меня остался лишь один месяц, выполню условия, а потом уже буду "выбивать" свои 500 грн, если потребуется.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 21:40
valya написав: tarasum написав:
Комусь приходила смс про виконання умов в цьому місяці по Правильній?
Ні. І 500 теж немає.
А новачкам ще є можливість оформити Правильну з акцією +1000?
Ничего нет, но кактус - есть.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 21:57
Скажите, а есть какие особенности, различия между визой и мастером в правильной карте?
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la9
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Додано: Вів 26 кві, 2022 04:02
la9 написав:
Скажите, а есть какие особенности, различия между визой и мастером в правильной карте?
У визы, вроде, есть комис на снятие наличных.
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Додано: Сер 27 кві, 2022 09:01
Кредо прислал СМС что условия в текущем месяце выполнены. Хоть что-то
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