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Кредобанк
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Додано: Пон 25 кві, 2022 21:31
vovareuckij написав:
А эта Акция вообще еще действует? Кто-то узнавал на горячке? А то не ясно есть или нет смысл выполнять условия в этом месяце.
Узнавал на горячке - акция действует. Но то, что коллегам в этом месяце до сих пор по 500 грн. не выплатили немного напрягает и наводит на смутные мысли. В любом случае, лично у меня остался лишь один месяц, выполню условия, а потом уже буду "выбивать" свои 500 грн, если потребуется.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 21:40
valya написав: tarasum написав:
Комусь приходила смс про виконання умов в цьому місяці по Правильній?
Ні. І 500 теж немає.
А новачкам ще є можливість оформити Правильну з акцією +1000?
Ничего нет, но кактус - есть.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 21:57
Скажите, а есть какие особенности, различия между визой и мастером в правильной карте?
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la9
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Додано: Вів 26 кві, 2022 04:02
la9 написав:
Скажите, а есть какие особенности, различия между визой и мастером в правильной карте?
У визы, вроде, есть комис на снятие наличных.
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Додано: Сер 27 кві, 2022 09:01
Кредо прислал СМС что условия в текущем месяце выполнены. Хоть что-то
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WallNutPen
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Додано: Чет 28 кві, 2022 09:34
Прийшли акційні 500грн. )
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Zochan
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Додано: Чет 28 кві, 2022 09:36
WallNutPen написав:
Кредо прислал СМС что условия в текущем месяце выполнены. Хоть что-то
Аналогічно. Наступний місяць крайній для мене.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:00
Zochan написав:
Прийшли акційні 500грн. )
Аналогично
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vollena71
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:21
Zochan написав:
Прийшли акційні 500грн. )
Да, пришли. Вывел их на Монобанк, и карта Кредобанка уходит на полку до конца войны.
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Искатель
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:36
Искатель написав: Zochan написав:
Прийшли акційні 500грн. )
Да, пришли. Вывел их на Монобанк, и карта Кредобанка уходит на полку до конца войны.
Толку от нее, если уже получили 1000 грн. Банка сейчас ничем не интересна, только закрывать.
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