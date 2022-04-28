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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 21:31

  vovareuckij написав:А эта Акция вообще еще действует? Кто-то узнавал на горячке? А то не ясно есть или нет смысл выполнять условия в этом месяце.

Узнавал на горячке - акция действует. Но то, что коллегам в этом месяце до сих пор по 500 грн. не выплатили немного напрягает и наводит на смутные мысли. В любом случае, лично у меня остался лишь один месяц, выполню условия, а потом уже буду "выбивать" свои 500 грн, если потребуется.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 21:40

  valya написав:
  tarasum написав:Комусь приходила смс про виконання умов в цьому місяці по Правильній?

Ні. І 500 теж немає.
А новачкам ще є можливість оформити Правильну з акцією +1000?

Ничего нет, но кактус - есть. :mrgreen:
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 21:57

Скажите, а есть какие особенности, различия между визой и мастером в правильной карте?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 04:02

  la9 написав:Скажите, а есть какие особенности, различия между визой и мастером в правильной карте?

У визы, вроде, есть комис на снятие наличных.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:01

Кредо прислал СМС что условия в текущем месяце выполнены. Хоть что-то
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:34

Re: Кредобанк

Прийшли акційні 500грн. )
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:36

  WallNutPen написав:Кредо прислал СМС что условия в текущем месяце выполнены. Хоть что-то

Аналогічно. Наступний місяць крайній для мене.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:00

  Zochan написав:Прийшли акційні 500грн. )

Аналогично
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:21

  Zochan написав:Прийшли акційні 500грн. )

Да, пришли. Вывел их на Монобанк, и карта Кредобанка уходит на полку до конца войны.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:36

  Искатель написав:
  Zochan написав:Прийшли акційні 500грн. )

Да, пришли. Вывел их на Монобанк, и карта Кредобанка уходит на полку до конца войны.

Толку от нее, если уже получили 1000 грн. Банка сейчас ничем не интересна, только закрывать.
lloydbanksua
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