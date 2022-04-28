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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

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Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:04

смс на 500грн пришла, а в приложении пусто...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:06

Re: Кредобанк

ВIВ написав:смс на 500грн пришла, а в приложении пусто...
Гроші не на карті, а на іншому рахунку. Відкрийте вкладку рахунки
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:21

Re: Кредобанк

WallNutPen написав:Кредо прислал СМС что условия в текущем месяце выполнены. Хоть что-то
Умови виконані, підтверджує горячка, - але Смс не прийшла. Ще формується.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:24

  Искатель написав:
  Zochan написав:Прийшли акційні 500грн. )

Да, пришли. Вывел их на Монобанк, и карта Кредобанка уходит на полку до конца войны.

Она уже будет там в хорошей компании.
копейка
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  #<1 ... 35363738
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