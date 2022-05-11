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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 11:04
смс на 500грн пришла, а в приложении пусто...
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ВIВ
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:06
ВIВ написав:смс на 500грн пришла, а в приложении пусто...
Гроші не на карті, а на іншому рахунку. Відкрийте вкладку рахунки
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Zochan
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:21
WallNutPen написав:Кредо прислал СМС что условия в текущем месяце выполнены. Хоть что-то
Умови виконані, підтверджує горячка, - але Смс не прийшла. Ще формується.
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lel
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Додано: Чет 28 кві, 2022 14:24
Искатель написав: Zochan написав:
Прийшли акційні 500грн. )
Да, пришли. Вывел их на Монобанк, и карта Кредобанка уходит на полку до конца войны.
Она уже будет там в хорошей компании.
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копейка
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 09:37
Коллеги, подскажите, может есть свинские способы сделать траты по правильной карте для выполнения условий? Коммуналки через Некст не хватит, учитывая окончание отопительного сезона, а в магазинах, в силу жизненных обстоятельств, сейчас не покупаю практически.
Можно в личку.
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la9
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:55
la9 написав:
Коллеги, подскажите, может есть свинские способы сделать траты по правильной карте для выполнения условий? Коммуналки через Некст не хватит, учитывая окончание отопительного сезона, а в магазинах, в силу жизненных обстоятельств, сейчас не покупаю практически.
Можно в личку.
купить подарочные сертифкаты тех же супермаркетов
giftmall в помощь
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Ромасик
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Додано: Сер 11 тра, 2022 13:34
Кредо сегодня зачислил как положено вторую "Сковороду" по акции. Жаль что сама акция была так скоротечна, но в любом случае спасибо банку - отработал четко, не смотря на "форс-мажоры".
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WallNutPen
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