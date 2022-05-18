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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 тра, 2022 06:06
Hotab Выполнил. В прошлом месяце звонил на горячку, они подтвердили выполнение, в этом, похоже, также нужно.
Додано: Сер 18 тра, 2022 09:03
Кредобанк підвищує ставки за депозитами у гривні (ще не довоєнний рівень, але вже і не 0.001)
і нарешті підвищив ставку по ощадному рахунку Кишеня 0.01 -> 3%
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:18
Если вчера получена правильная карта, то выполнять условия 6000/3000 нужно с этого месяца или со следующего? Для покупок на 3000 подходят такие покупки в интернете: оплата коммунальных,пополнение телефона, оплата наложенного платежа ?
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