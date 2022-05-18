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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 21:03

lloydbanksua , приходят. К концу месяца. Может не выполнили таки?
Hotab
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Повідомлень: 7612
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Подякував: 517 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 06:06

Hotab Выполнил. В прошлом месяце звонил на горячку, они подтвердили выполнение, в этом, похоже, также нужно.
lloydbanksua
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Подякував: 54 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:03

Кредобанк підвищує ставки за депозитами у гривні (ще не довоєнний рівень, але вже і не 0.001)
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... y-u-gryvni
і нарешті підвищив ставку по ощадному рахунку Кишеня 0.01 -> 3%
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 8e7101.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 13472
З нами з: 01.06.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:18

Если вчера получена правильная карта, то выполнять условия 6000/3000 нужно с этого месяца или со следующего? Для покупок на 3000 подходят такие покупки в интернете: оплата коммунальных,пополнение телефона, оплата наложенного платежа ?
lara_08
 
Повідомлень: 181
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:37

  lara_08 написав:Если вчера получена правильная карта, то выполнять условия 6000/3000 нужно с этого месяца или со следующего? Для покупок на 3000 подходят такие покупки в интернете: оплата коммунальных,пополнение телефона, оплата наложенного платежа ?

Со следующего.
Не уверен на счёт наложки на НП, но все остальное подходит
WallNutPen
 
Повідомлень: 346
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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  #<1 ... 36373839
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