Если вчера получена правильная карта, то выполнять условия 6000/3000 нужно с этого месяца или со следующего? Для покупок на 3000 подходят такие покупки в интернете: оплата коммунальных,пополнение телефона, оплата наложенного платежа ?
lara_08 написав:Если вчера получена правильная карта, то выполнять условия 6000/3000 нужно с этого месяца или со следующего? Для покупок на 3000 подходят такие покупки в интернете: оплата коммунальных,пополнение телефона, оплата наложенного платежа ?
Со следующего. Не уверен на счёт наложки на НП, но все остальное подходит