Если вчера получена правильная карта, то выполнять условия 6000/3000 нужно с этого месяца или со следующего? Для покупок на 3000 подходят такие покупки в интернете: оплата коммунальных,пополнение телефона, оплата наложенного платежа ?
lara_08 написав:Если вчера получена правильная карта, то выполнять условия 6000/3000 нужно с этого месяца или со следующего? Для покупок на 3000 подходят такие покупки в интернете: оплата коммунальных,пополнение телефона, оплата наложенного платежа ?
Со следующего. Не уверен на счёт наложки на НП, но все остальное подходит
lara_08 написав:Если вчера получена правильная карта, то выполнять условия 6000/3000 нужно с этого месяца или со следующего? Для покупок на 3000 подходят такие покупки в интернете: оплата коммунальных,пополнение телефона, оплата наложенного платежа ?
Со следующего. Не уверен на счёт наложки на НП, но все остальное подходит
Если речь об оплате доставки - то подходит. Наложка же считается, как перевод.
lara_08 написав:Если вчера получена правильная карта, то выполнять условия 6000/3000 нужно с этого месяца или со следующего? Для покупок на 3000 подходят такие покупки в интернете: оплата коммунальных,пополнение телефона, оплата наложенного платежа ?
Со следующего. Не уверен на счёт наложки на НП, но все остальное подходит
Если речь об оплате доставки - то подходит. Наложка же считается, как перевод.
Там раньше писали, что у НП собственно наложка (без услуг доставки) бывает двух видов - юрикам и физикам. Наложка в адрес юриков вроде раньше была как покупка, и в ряде банков окешбечивалась, ну а физикам - да как перевод.
lara_08 написав:Если вчера получена правильная карта, то выполнять условия 6000/3000 нужно с этого месяца или со следующего? Для покупок на 3000 подходят такие покупки в интернете: оплата коммунальных,пополнение телефона, оплата наложенного платежа ?
Со следующего. Не уверен на счёт наложки на НП, но все остальное подходит
Если речь об оплате доставки - то подходит. Наложка же считается, как перевод.
WallNutPen написав:Там раньше писали, что у НП собственно наложка (без услуг доставки) бывает двух видов - юрикам и физикам. Наложка в адрес юриков вроде раньше была как покупка, и в ряде банков окешбечивалась, ну а физикам - да как перевод.
Я один раз так попал на комиссию - больше не экспериментируют. Оплачиваю картой только доставку.