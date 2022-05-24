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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:39

Всем добрый день!
Когда-то читал в теме, что за расчеты картами Кредобанка начисляли 1% баллами или бонусами по программе то ли MasterCard Rewards, то ли какой-то другой.
Если кто пользуется - что это за программа и работает ли она сейчас?
Начисляли только по дебетным картам или по кредитке тоже?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:42

Re: Кредобанк

Anadonta написав:Всем добрый день!
Когда-то читал в теме, что за расчеты картами Кредобанка начисляли 1% баллами или бонусами по программе то ли MasterCard Rewards, то ли какой-то другой.
Если кто пользуется - что это за программа и работает ли она сейчас?
Начисляли только по дебетным картам или по кредитке тоже?
Заранее благодарен!
Зараз не нараховують.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:42

  Anadonta написав:Всем добрый день!
Когда-то читал в теме, что за расчеты картами Кредобанка начисляли 1% баллами или бонусами по программе то ли MasterCard Rewards, то ли какой-то другой.
Если кто пользуется - что это за программа и работает ли она сейчас?
Начисляли только по дебетным картам или по кредитке тоже?
Заранее благодарен!

На данный момент банк приостановил начисление баллов.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:32

lloydbanksua , по програмі "МС більше" теж зупинили нарахування?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:51

Re: Кредобанк

Hotab написав:lloydbanksua , по програмі "МС більше" теж зупинили нарахування?
Призупинили нарахування.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 09:05

Довольно неожиданно пришло смс о выполнении условий, впервые с марта месяца) Хотя они были выполнены ещё в начале мая.
lloydbanksua
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