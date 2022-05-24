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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 тра, 2022 11:39
Всем добрый день!
Когда-то читал в теме, что за расчеты картами Кредобанка начисляли 1% баллами или бонусами по программе то ли MasterCard Rewards, то ли какой-то другой.
Если кто пользуется - что это за программа и работает ли она сейчас?
Начисляли только по дебетным картам или по кредитке тоже?
Заранее благодарен!
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Anadonta
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Додано: Пон 23 тра, 2022 11:42
Anadonta написав:Всем добрый день!
Когда-то читал в теме, что за расчеты картами Кредобанка начисляли 1% баллами или бонусами по программе то ли MasterCard Rewards, то ли какой-то другой.
Если кто пользуется - что это за программа и работает ли она сейчас?
Начисляли только по дебетным картам или по кредитке тоже?
Заранее благодарен!
Зараз не нараховують.
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Zochan
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Додано: Пон 23 тра, 2022 11:42
Anadonta написав:
Всем добрый день!
Когда-то читал в теме, что за расчеты картами Кредобанка начисляли 1% баллами или бонусами по программе то ли MasterCard Rewards, то ли какой-то другой.
Если кто пользуется - что это за программа и работает ли она сейчас?
Начисляли только по дебетным картам или по кредитке тоже?
Заранее благодарен!
На данный момент банк приостановил начисление баллов.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:32
lloydbanksua , по програмі "МС більше" теж зупинили нарахування?
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Hotab
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:51
Hotab написав:lloydbanksua , по програмі "МС більше" теж зупинили нарахування?
Призупинили нарахування.
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Zochan
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Додано: Вів 24 тра, 2022 09:05
Довольно неожиданно пришло смс о выполнении условий, впервые с марта месяца) Хотя они были выполнены ещё в начале мая.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 24 тра, 2022 09:42
lloydbanksua написав:Довольно неожиданно пришло смс о выполнении условий, впервые с марта месяца) Хотя они были выполнены ещё в начале мая.
Минулого місяця так само в кінці місяця прислали (хоча умови також на початку місяця були виконані).
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Zochan
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