zuker1111 написав:Подскажите, если с конца февраля перестал пользоваться Правильной картой. Можно ли с июня опять начать выполнять условия 3000/6000 и получить через 3 месяца 500грн?
Скорее всего нет. Там по условиям акция чисто на первые полгода. 2 раза по три месяца. У вас карта когда получена? Теоретически если вы ее получили не раньше февраля то выполнив условия в мае, июне и июле можно ещё получить 500 грн. за вторые 3 месяца. Типа в первые 3 месяца условия не выполнили, а во вторые выполнили. Но если карта получена ранее - то шансов точно 0. Тем более если начать платить с июня то значит вы не выполните условия ни в первые ни во вторые 3 месяца. Значит пролет
Питання по віртуальним карткам. 1. Мені дає випустити лише до існуючих пакетних рахунків. До Кишені немає вибору. Чи був в когось успішний кейс випуску віртуалки через додаток для Кишені? 2. Новий рахунок з віртуалкою в якому тарифі буде?
Кочевник написав:Чи був в когось успішний кейс випуску віртуалки через додаток для Кишені?
«Кишеня» -- ощадний рахунок:
<...> Зауважте, що рахунок «Кишеня» не передбачає відкриття до нього платіжної картки. Надходження та зняття коштів з «Кишені» відбувається завдяки переказам з ваших поточних рахунків у Кредобанку. <...>