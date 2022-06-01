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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

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Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:38

  zuker1111 написав:Подскажите, если с конца февраля перестал пользоваться Правильной картой. Можно ли с июня опять начать выполнять условия 3000/6000 и получить через 3 месяца 500грн?

Скорее всего нет. Там по условиям акция чисто на первые полгода. 2 раза по три месяца. У вас карта когда получена? Теоретически если вы ее получили не раньше февраля то выполнив условия в мае, июне и июле можно ещё получить 500 грн. за вторые 3 месяца. Типа в первые 3 месяца условия не выполнили, а во вторые выполнили. Но если карта получена ранее - то шансов точно 0.
Тем более если начать платить с июня то значит вы не выполните условия ни в первые ни во вторые 3 месяца. Значит пролет
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 11:00

А якщо закрити зараз свою стару Правільную
і потім відкрити нову таку ж - то схема "выполнять условия 3000/6000 и получить через 3 месяца 500грн" спрацює?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 11:12

  flysoulfly написав:А якщо закрити зараз свою стару Правільную
і потім відкрити нову таку ж - то схема "выполнять условия 3000/6000 и получить через 3 месяца 500грн" спрацює?

Не получится т.к. акция действует только для новых клиентов или клиентов, у которых счета были закрыты до марта 2020 года.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:54

Re: Кредобанк

Питання по віртуальним карткам.
1. Мені дає випустити лише до існуючих пакетних рахунків. До Кишені немає вибору. Чи був в когось успішний кейс випуску віртуалки через додаток для Кишені?
2. Новий рахунок з віртуалкою в якому тарифі буде?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:52

Re: Кредобанк

  Кочевник написав:Чи був в когось успішний кейс випуску віртуалки через додаток для Кишені?
«Кишеня» -- ощадний рахунок:
<...>
Зауважте, що рахунок «Кишеня» не передбачає відкриття до нього платіжної картки. Надходження та зняття коштів з «Кишені» відбувається завдяки переказам з ваших поточних рахунків у Кредобанку.
<...>

(c) https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/kyshenya
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:11

  Кочевник написав:2. Новий рахунок з віртуалкою в якому тарифі буде?

Його не буде, бо віртуалки тут випускаються лише додатковими.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:17

Re: Кредобанк

Стара кишеня з карткою!
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 07:46

Как правильную лучше пополнять для выполнения условий? СЭПом или тянуть сервисом Кредо
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 07:52

Re: Кредобанк

lara_08, я пополняю СЭПом. Можно и по номеру карты. Их тянучка, вроде как, платная.
Howl
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