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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 21:13
valya написав:
А 500 так і немає
Чекаємо, колегам у квітні аж у кінці місяця виплатили.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 05:31
lloydbanksua написав: valya написав:
А 500 так і немає
Чекаємо, колегам у квітні аж у кінці місяця виплатили.
Так і мені теж мали ще у квітні
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