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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 21:13
valya написав:
А 500 так і немає
Чекаємо, колегам у квітні аж у кінці місяця виплатили.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 05:31
lloydbanksua написав: valya написав:
А 500 так і немає
Чекаємо, колегам у квітні аж у кінці місяця виплатили.
Так і мені теж мали ще у квітні
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Додано: Вів 07 чер, 2022 07:47
valya написав: lloydbanksua написав: valya написав:
А 500 так і немає
Чекаємо, колегам у квітні аж у кінці місяця виплатили.
Так і мені теж мали ще у квітні
Це щось у вас не так, можливо не були виконані умови...колеги писали, що виплачували, у травні теж.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 08:35
valya написав:Так і мені теж мали ще у квітні
смс про виконання умов приходила?
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Додано: Вів 07 чер, 2022 21:27
Zochan написав:
valya написав:Так і мені теж мали ще у квітні (сорі - у травні за лютий, березень, квітень)
смс про виконання умов приходила?
Смс не не було. Оператор після перевірки підтвердив виконання в середені травня - чекайте. В кінці травня у відповіді в кабінеті на запит теж підтвердили - чекайте. В червні на друге звернення в кабінеті - мовчать, на сайті на звернення - теж мовчать. Повний ігнор, пора в НБУ
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Додано: Сер 08 чер, 2022 17:41
valya написав: Zochan написав:
valya написав:Так і мені теж мали ще у квітні (сорі - у травні за лютий, березень, квітень)
смс про виконання умов приходила?
Смс не не було. Оператор після перевірки підтвердив виконання в середені травня - чекайте. В кінці травня у відповіді в кабінеті на запит теж підтвердили - чекайте. В червні на друге звернення в кабінеті - мовчать, на сайті на звернення - теж мовчать. Повний ігнор, пора в НБУ
думаете поможет ?!
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:46
valya якщо в травні умови виконані , то сплата в червні..
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lamal
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Додано: Чет 09 чер, 2022 20:21
Безкомсы в кассе с правильной в месяц можно забрать 50К, верно ?
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Додано: Чет 09 чер, 2022 20:38
lamal написав:valya
якщо в травні умови виконані , то сплата в червні..
Умови виконані в квітні, виплата мала б бути у травні. Досі немає. Сьгодні подзвонили і сказали що збій, чекайте до кінця червня. Дінамо, до гадалки не ходити
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