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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243>

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Кредобанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:13

  valya написав:А 500 так і немає

Чекаємо, колегам у квітні аж у кінці місяця виплатили.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 05:31

  lloydbanksua написав:
  valya написав:А 500 так і немає

Чекаємо, колегам у квітні аж у кінці місяця виплатили.

Так і мені теж мали ще у квітні
valya
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 07:47

  valya написав:
  lloydbanksua написав:
  valya написав:А 500 так і немає

Чекаємо, колегам у квітні аж у кінці місяця виплатили.

Так і мені теж мали ще у квітні

Це щось у вас не так, можливо не були виконані умови...колеги писали, що виплачували, у травні теж.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 08:35

Re: Кредобанк

valya написав:Так і мені теж мали ще у квітні

смс про виконання умов приходила?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 21:27

  Zochan написав:
valya написав:Так і мені теж мали ще у квітні (сорі - у травні за лютий, березень, квітень)

смс про виконання умов приходила?

Смс не не було. Оператор після перевірки підтвердив виконання в середені травня - чекайте. В кінці травня у відповіді в кабінеті на запит теж підтвердили - чекайте. В червні на друге звернення в кабінеті - мовчать, на сайті на звернення - теж мовчать. Повний ігнор, пора в НБУ
valya
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:41

  valya написав:
  Zochan написав:
valya написав:Так і мені теж мали ще у квітні (сорі - у травні за лютий, березень, квітень)

смс про виконання умов приходила?

Смс не не було. Оператор після перевірки підтвердив виконання в середені травня - чекайте. В кінці травня у відповіді в кабінеті на запит теж підтвердили - чекайте. В червні на друге звернення в кабінеті - мовчать, на сайті на звернення - теж мовчать. Повний ігнор, пора в НБУ



думаете поможет ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:46

valya якщо в травні умови виконані , то сплата в червні..
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:21

Re: Кредобанк

Безкомсы в кассе с правильной в месяц можно забрать 50К, верно ?
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:38

  lamal написав:valya якщо в травні умови виконані , то сплата в червні..

Умови виконані в квітні, виплата мала б бути у травні. Досі немає. Сьгодні подзвонили і сказали що збій, чекайте до кінця червня. Дінамо, до гадалки не ходити
valya
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:11

  valya написав:
  lamal написав:valya якщо в травні умови виконані , то сплата в червні..

Умови виконані в квітні, виплата мала б бути у травні. Досі немає. Сьгодні подзвонили і сказали що збій, чекайте до кінця червня. Дінамо, до гадалки не ходити

Пишите в НБУ. Когда Укрсиб вот также тянул резину это реально помогло ускорить процесс.
lara_08
 
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