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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:36

  копейка написав:Безкомсы в кассе с правильной в месяц можно забрать 50К, верно ?


да
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:17

зміни в тарифак пакетів банку для фізиків із 15 червня

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... 5-chervnya
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:28

  greenozon написав:зміни в тарифак пакетів банку для фізиків із 15 червня

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... 5-chervnya

Знову:
переказ коштів за реквізитами рахунку (СЕП) в онлайн-банкінгу KredoBank за межі банку в сумі понад 10 тис. грн — комісія 0,2%. До 10 тис. грн — без комісії;
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:53

Про 10к логіка незрозуміла, типу 10х10к - безкоштовно, а 100к - 50грн, 10х10000,01 - 200грн (Я виходжу з того, що 10к/операція, бо про часові рамки не сказано нічого).

Ну, і у нас з'явилася чергова банка, яка не любить ойро. Ох вже ці сміттєві валюти недорозвинених регіонів...
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:34

Re: Кредобанк

  klug написав:Про 10к логіка незрозуміла, типу 10х10к - безкоштовно, а 100к - 50грн, 10х10000,01 - 200грн (Я виходжу з того, що 10к/операція, бо про часові рамки не сказано нічого).
Ну це якійсь випедрьож перед НБУ -- набрати кількість операцій. Таке ж було весь час у Пшека
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:06

Re: Кредобанк

А по Кишене знов 0,01% что ли?
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... ddc6cf.pdf
Чи то не та Кишеня?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:16

  Ferlakur написав:А по Кишене знов 0,01% что ли?
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... ddc6cf.pdf
Чи то не та Кишеня?

кишеня та, проте Правильної картки там немає
alter
 
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