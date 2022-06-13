да
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 чер, 2022 21:36
Додано: Пон 13 чер, 2022 16:17
зміни в тарифак пакетів банку для фізиків із 15 червня
Додано: Пон 13 чер, 2022 16:28
Знову:
переказ коштів за реквізитами рахунку (СЕП) в онлайн-банкінгу KredoBank за межі банку в сумі понад 10 тис. грн — комісія 0,2%. До 10 тис. грн — без комісії;
Додано: Пон 13 чер, 2022 16:53
Про 10к логіка незрозуміла, типу 10х10к - безкоштовно, а 100к - 50грн, 10х10000,01 - 200грн (Я виходжу з того, що 10к/операція, бо про часові рамки не сказано нічого).
Ну, і у нас з'явилася чергова банка, яка не любить ойро. Ох вже ці сміттєві валюти недорозвинених регіонів...
Додано: Пон 13 чер, 2022 17:34
Re: Кредобанк
Додано: Пон 13 чер, 2022 18:06
Re: Кредобанк
А по Кишене знов 0,01% что ли?
Чи то не та Кишеня?
Додано: Пон 13 чер, 2022 18:16
кишеня та, проте Правильної картки там немає
Зараз переглядають цей форум: klug, WallNutPen і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|