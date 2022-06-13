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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 чер, 2022 21:36
копейка написав:
Безкомсы в кассе с правильной в месяц можно забрать 50К, верно ?
да
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cohan
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:17
зміни в тарифак пакетів банку для фізиків із 15 червняhttps://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... 5-chervnya
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:28
Знову:
переказ коштів за реквізитами рахунку (СЕП
) в онлайн-банкінгу KredoBank за межі банку в сумі понад 10 тис. грн — комісія 0,2%. До 10 тис. грн — без комісії;
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Amethyst
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:53
Про 10к логіка незрозуміла, типу 10х10к - безкоштовно, а 100к - 50грн, 10х10000,01 - 200грн (Я виходжу з того, що 10к/операція, бо про часові рамки не сказано нічого).
Ну, і у нас з'явилася чергова банка, яка не любить ойро. Ох вже ці сміттєві валюти недорозвинених регіонів...
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klug
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:34
klug написав:
Про 10к логіка незрозуміла, типу 10х10к - безкоштовно, а 100к - 50грн, 10х10000,01 - 200грн (Я виходжу з того, що 10к/операція, бо про часові рамки не сказано нічого).
Ну це якійсь випедрьож перед НБУ -- набрати кількість операцій. Таке ж було весь час у Пшека
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Amethyst
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:06
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Ferlakur
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:16
кишеня та, проте Правильної картки там немає
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alter
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:37
Amethyst написав: klug написав:
Про 10к логіка незрозуміла, типу 10х10к - безкоштовно, а 100к - 50грн, 10х10000,01 - 200грн (Я виходжу з того, що 10к/операція, бо про часові рамки не сказано нічого).
Ну це якійсь випедрьож перед НБУ -- набрати кількість операцій. Таке ж було весь час у Пшека
У Правильній був анлім і це єдиний продукт, яким я тут користувався, тому був не в темі загальних тенденцій. Маю сумніви, що НБУ це якось заохочує.
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klug
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:39
alter написав:
кишеня та, проте Правильної картки там немає
Правильна ніби відноситься до Базового тарифу.
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Ferlakur
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