Ferlakur написав:А по Кишене знов 0,01% что ли?
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... ddc6cf.pdf
Чи то не та Кишеня?
було 0.01 але раніше, зараз 3%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:41
було 0.01 але раніше, зараз 3%
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