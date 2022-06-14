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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:41

  Ferlakur написав:А по Кишене знов 0,01% что ли?
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... ddc6cf.pdf
Чи то не та Кишеня?


було 0.01 але раніше, зараз 3%
greenozon
 
Повідомлень: 13628
З нами з: 01.06.14
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 05:55

  greenozon написав:
  Ferlakur написав:А по Кишене знов 0,01% что ли?
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... ddc6cf.pdf
Чи то не та Кишеня?


було 0.01 але раніше, зараз 3%

З 15.06 знов 0.01%.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4227
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:30

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:
  Ferlakur написав:А по Кишене знов 0,01% что ли?
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... ddc6cf.pdf
Чи то не та Кишеня?


було 0.01 але раніше, зараз 3%

З 15.06 знов 0.01%.


я фігію дарагая рєдакція....
WTF
greenozon
 
Повідомлень: 13628
З нами з: 01.06.14
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
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1
1
1
  #<1 ... 41424344
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