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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:41

  Ferlakur написав:А по Кишене знов 0,01% что ли?
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... ddc6cf.pdf
Чи то не та Кишеня?


було 0.01 але раніше, зараз 3%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 05:55

  greenozon написав:
  Ferlakur написав:А по Кишене знов 0,01% что ли?
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... ddc6cf.pdf
Чи то не та Кишеня?


було 0.01 але раніше, зараз 3%

З 15.06 знов 0.01%.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4227
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Подякував: 263 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:30

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:
  Ferlakur написав:А по Кишене знов 0,01% что ли?
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... ddc6cf.pdf
Чи то не та Кишеня?


було 0.01 але раніше, зараз 3%

З 15.06 знов 0.01%.


я фігію дарагая рєдакція....
WTF
greenozon
 
Повідомлень: 13630
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 15:31

  klug написав:Про 10к логіка незрозуміла, типу 10х10к - безкоштовно, а 100к - 50грн, 10х10000,01 - 200грн (Я виходжу з того, що 10к/операція, бо про часові рамки не сказано нічого).

Ну, і у нас з'явилася чергова банка, яка не любить ойро. Ох вже ці сміттєві валюти недорозвинених регіонів...

Не не так работает 10 000, сказали что на месяц
REA 1109
 
Повідомлень: 129
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 15:42

  REA 1109 написав:
  klug написав:Про 10к логіка незрозуміла, типу 10х10к - безкоштовно, а 100к - 50грн, 10х10000,01 - 200грн (Я виходжу з того, що 10к/операція, бо про часові рамки не сказано нічого).

Ну, і у нас з'явилася чергова банка, яка не любить ойро. Ох вже ці сміттєві валюти недорозвинених регіонів...

Не не так работает 10 000, сказали что на месяц

8) :lol: :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2514
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:29

  REA 1109 написав:
  klug написав:Про 10к логіка незрозуміла, типу 10х10к - безкоштовно, а 100к - 50грн, 10х10000,01 - 200грн (Я виходжу з того, що 10к/операція, бо про часові рамки не сказано нічого).

Ну, і у нас з'явилася чергова банка, яка не любить ойро. Ох вже ці сміттєві валюти недорозвинених регіонів...

Не не так работает 10 000, сказали что на месяц

Я можу сказати, що на десятиріччя. Де це в тарифах?
klug
 
Повідомлень: 7018
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  #<1 ... 41424344
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