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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:41
було 0.01 але раніше, зараз 3%
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greenozon
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Додано: Вів 14 чер, 2022 05:55
greenozon написав:
було 0.01 але раніше, зараз 3%
З 15.06 знов 0.01%.
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Ferlakur
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Додано: Вів 14 чер, 2022 08:30
Ferlakur написав: greenozon написав:
було 0.01 але раніше, зараз 3%
З 15.06 знов 0.01%.
я фігію дарагая рєдакція....
WTF
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greenozon
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:31
klug написав:
Про 10к логіка незрозуміла, типу 10х10к - безкоштовно, а 100к - 50грн, 10х10000,01 - 200грн (Я виходжу з того, що 10к/операція, бо про часові рамки не сказано нічого).
Ну, і у нас з'явилася чергова банка, яка не любить ойро. Ох вже ці сміттєві валюти недорозвинених регіонів...
Не не так работает 10 000, сказали что на месяц
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REA 1109
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:42
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Amethyst
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Додано: Вів 14 чер, 2022 16:29
REA 1109 написав: klug написав:
Про 10к логіка незрозуміла, типу 10х10к - безкоштовно, а 100к - 50грн, 10х10000,01 - 200грн (Я виходжу з того, що 10к/операція, бо про часові рамки не сказано нічого).
Ну, і у нас з'явилася чергова банка, яка не любить ойро. Ох вже ці сміттєві валюти недорозвинених регіонів...
Не не так работает 10 000, сказали что на месяц
Я можу сказати, що на десятиріччя. Де це в тарифах?
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klug
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