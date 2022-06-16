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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 13:29
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було 0.01 але раніше, зараз 3%[/quote]
З 15.06 знов 0.01%.[/quote]
На фейсбуке представитель сказал, шо ошибочка вышла, таки 3% на самом деле.[/quote]
то напишіть їм що в них помилка на офіційному сайті банку -
Особливості обслуговування «Ощадний рахунок «КИШЕНЯ» (діє з 15.06.2022)
друкує 0.01
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:41
0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"
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копейка
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:26
копейка написав:
0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"
кароч, пи*дят*?
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cohan
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Додано: Сер 15 чер, 2022 20:19
cohan написав: копейка написав:
0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"
кароч, пи*дят*?
Yes
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копейка
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Додано: Чет 16 чер, 2022 09:38
копейка написав: cohan написав: копейка написав:
0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"
кароч, пи*дят*?
Yes
Ніт. Гривня 3%, долар і евро - 0,01%.https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/kyshenya
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Ferlakur
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