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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 13:29

---

було 0.01 але раніше, зараз 3%[/quote]
З 15.06 знов 0.01%.[/quote]

На фейсбуке представитель сказал, шо ошибочка вышла, таки 3% на самом деле.[/quote]


то напишіть їм що в них помилка на офіційному сайті банку -

Особливості обслуговування «Ощадний рахунок «КИШЕНЯ» (діє з 15.06.2022)
друкує 0.01
greenozon
 
Повідомлень: 13642
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 1238 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:41

Re: Кредобанк

0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:26

  копейка написав:0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"


кароч, пи*дят*?
cohan
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Повідомлень: 3964
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:19

  cohan написав:
  копейка написав:0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"


кароч, пи*дят*?

Yes
копейка
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Повідомлень: 276
З нами з: 31.07.19
Подякував: 197 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:38

  копейка написав:
  cohan написав:
  копейка написав:0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"


кароч, пи*дят*?

Yes

Ніт. Гривня 3%, долар і евро - 0,01%.

https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/kyshenya
Ferlakur
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
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