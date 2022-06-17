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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 13:29

---

було 0.01 але раніше, зараз 3%[/quote]
З 15.06 знов 0.01%.[/quote]

На фейсбуке представитель сказал, шо ошибочка вышла, таки 3% на самом деле.[/quote]


то напишіть їм що в них помилка на офіційному сайті банку -

Особливості обслуговування «Ощадний рахунок «КИШЕНЯ» (діє з 15.06.2022)
друкує 0.01
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:41

Re: Кредобанк

0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:26

  копейка написав:0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"


кароч, пи*дят*?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:19

  cohan написав:
  копейка написав:0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"


кароч, пи*дят*?

Yes
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:38

  копейка написав:
  cohan написав:
  копейка написав:0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"


кароч, пи*дят*?

Yes

Ніт. Гривня 3%, долар і евро - 0,01%.

https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/kyshenya
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:32

[quote="5446927:Ferlakur"]
о, поправили
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 630339.pdf
спасибо!!!

хотя помнится в приложении писали даже,а теперь не пишут %%
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:54

  Ferlakur написав:Ніт. Гривня 3%, долар і евро - 0,01%.

https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/kyshenya


Видимо вчера поправили, писала в поддержку. :mrgreen:
15.06.202215:08
Тема
Звернення до банку
Зміст
Добрий день. Скажіть, будь ласка, який відсоток нараховується на залишок коштів на банківському рахунку "КИШЕНЯ", якщо відкритий пакет "Правильна карта"? На вашему сайті вказано що встановлено 3%, в тарифах вказано 0,01%.


Дата, час
15.06.202216:25
Тема
RE: Звернення до банку
Зміст
Доброго дня ! У відповідь на Ваше звернення повідомляємо, що нарахування 0,01 % . З найкращими побажаннями, Христина.

Написала бы кто они такие, но сама такая. :wink:
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:17

Чи вигідно знімати з гривневої картки "Правильна" євро за кордоном у Європі?
PPO
 
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