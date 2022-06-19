Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 13:29
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було 0.01 але раніше, зараз 3%[/quote] З 15.06 знов 0.01%.[/quote] На фейсбуке представитель сказал, шо ошибочка вышла, таки 3% на самом деле.[/quote] то напишіть їм що в них помилка на офіційному сайті банку - Особливості обслуговування «Ощадний рахунок «КИШЕНЯ» (діє з 15.06.2022) друкує 0.01
greenozon
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:41
0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"
копейка
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:26
копейка написав:
0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"
кароч, пи*дят*?
cohan
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Додано: Сер 15 чер, 2022 20:19
cohan написав: копейка написав:
0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"
кароч, пи*дят*?
Yes
копейка
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Додано: Чет 16 чер, 2022 09:38
копейка написав: cohan написав: копейка написав:
0,01% зараз Ощадний рахунок "КИШЕНЯ"
кароч, пи*дят*?
Yes
Ніт. Гривня 3%, долар і евро - 0,01%.
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/kyshenya
Ferlakur
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:32
[quote="5446927:Ferlakur"]
о, поправили
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 630339.pdf
спасибо!!!
хотя помнится в приложении писали даже,а теперь не пишут %%
cohan
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:54
Видимо вчера поправили, писала в поддержку.
15.06.202215:08
Тема Звернення до банку Зміст Добрий день. Скажіть, будь ласка, який відсоток нараховується на залишок коштів на банківському рахунку "КИШЕНЯ", якщо відкритий пакет "Правильна карта"? На вашему сайті вказано що встановлено 3%, в тарифах вказано 0,01%.
Дата, час
15.06.202216:25 Тема RE: Звернення до банку Зміст Доброго дня ! У відповідь на Ваше звернення повідомляємо, що нарахування 0,01 % . З найкращими побажаннями, Христина.
Написала бы кто они такие, но сама такая.
копейка
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:17
Чи вигідно знімати з гривневої картки "Правильна" євро за кордоном у Європі?
PPO
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:04
Кому-небудь заплатили в цьому місяці 500?
Я очікую другу порцію. СМС про виконання умов всі місяці були.
Hotab
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