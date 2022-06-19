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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 11:12

  Hotab написав:Кому-небудь заплатили в цьому місяці 500?
Я очікую другу порцію. СМС про виконання умов всі місяці були.

теж чекаю
lamal
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:02

  Hotab написав:Кому-небудь заплатили в цьому місяці 500?
Я очікую другу порцію. СМС про виконання умов всі місяці були.


На гарячій лінії обіцяли після 20 червня. СМС у травні не було, але гаряча лінія підтвердила виконання умов.
riwalir
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Повідомлень: 725
З нами з: 28.04.08
Подякував: 83 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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  #<1 ... 43444546
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Кредобанк (452)
19.06.2022 13:02
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