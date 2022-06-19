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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 11:12
Hotab написав:
Кому-небудь заплатили в цьому місяці 500?
Я очікую другу порцію. СМС про виконання умов всі місяці були.
теж чекаю
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:02
Hotab написав:
Кому-небудь заплатили в цьому місяці 500?
Я очікую другу порцію. СМС про виконання умов всі місяці були.
На гарячій лінії обіцяли після 20 червня. СМС у травні не було, але гаряча лінія підтвердила виконання умов.
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