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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 11:12
Hotab написав:
Кому-небудь заплатили в цьому місяці 500?
Я очікую другу порцію. СМС про виконання умов всі місяці були.
теж чекаю
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lamal
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:02
Hotab написав:
Кому-небудь заплатили в цьому місяці 500?
Я очікую другу порцію. СМС про виконання умов всі місяці були.
На гарячій лінії обіцяли після 20 червня. СМС у травні не було, але гаряча лінія підтвердила виконання умов.
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riwalir
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Додано: Нед 19 чер, 2022 17:49
riwalir написав: Hotab написав:
Кому-небудь заплатили в цьому місяці 500?
Я очікую другу порцію. СМС про виконання умов всі місяці були.
На гарячій лінії обіцяли після 20 червня. СМС у травні не було, але гаряча лінія підтвердила виконання умов.
Я вже з травня чекаю! Спочатку обіцяли до кінця травня, потім тіпа збій чекайте в червнію потім до кінця червня. Відверто ДІНАМЯТ! Умови виконані, визнають, у тому числі і письмово! (запасайтеся письмовими визнаннями виконання умов!). Здулися доньки пшеків, геть зганьбили репутацію! Прикро, може то не пшеки, а наші такі? Питання ріторічне
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valya
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Додано: Нед 19 чер, 2022 17:56
valya написав:
Я вже з травня чекаю!
Ну у вас там, відверто, своя історія. За травень отримали всі. Крім вас.
Ми тут червневі, вас трохи недолюблюєм. Ви сієте нам тут сумніви, а ми цього не любимо.
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Hotab
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Додано: Нед 19 чер, 2022 18:28
Hotab
Не ображайтесь. Даремно недолюблюєте. Немає наміру сіяти паніку. Просто раджу, прагну порядку, не більше. Сорі, якщо що
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valya
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Додано: Нед 19 чер, 2022 18:50
Станіслав , жінку навпаки треба підтримати ))
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lamal
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