|
|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 чер, 2022 10:57
До звонка в горячую линию попробую узнать у практиков
Новая "Правильна" карта.
Пару дней как активирована через приложение, был успешно просмотрен баланс в банкомате по ней.
Не хочет добавляться в Google Pay, выдает ошибку после принятия условий и правил.
Что может быть не так?
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 860
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2031 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:03
valya написав:
І мені хвилину назад також нарешті дали
Мої вітання)
Теж отримав, вивів, карту заблочив і буду чекати кращі часи для цього банківського продукту.
-
Hotab
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 7815
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 1828 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:19
ramzes4 написав:
Не хочет добавляться в Google Pay, выдает ошибку после принятия условий и правил.
Что может быть не так?
На ней денежные средства есть? С нулём не получится добавить карту.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4492
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:25
Howl написав: ramzes4 написав:
Не хочет добавляться в Google Pay, выдает ошибку после принятия условий и правил.
Что может быть не так?
На ней денежные средства есть? С нулём не получится добавить карту.
Не, на ней ноль.
Странно, конечно. Тогда буду пробовать уже в июле
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 860
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2031 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:31
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13706
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 1250 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:01
от юрлиц такое, видимо, не прокатит
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4032
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:33
greenozon а как их потом снять без комиссии?
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1257
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 17:25
Яша написав:greenozon
а как их потом снять без комиссии?
никак, но 0,5% это по божески
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4032
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 17:32
cohan написав: Яша написав:greenozon
а как их потом снять без комиссии?
никак, но 0,5% это по божески
А не 1% разве? П. 9.4 тарифов по Правильной.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4253
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|