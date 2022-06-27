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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

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Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 10:57

Re: Кредобанк

До звонка в горячую линию попробую узнать у практиков :)

Новая "Правильна" карта.
Пару дней как активирована через приложение, был успешно просмотрен баланс в банкомате по ней.

Не хочет добавляться в Google Pay, выдает ошибку после принятия условий и правил.
Что может быть не так?
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:03

Re: Кредобанк

  valya написав:І мені хвилину назад також нарешті дали

Мої вітання)
Теж отримав, вивів, карту заблочив і буду чекати кращі часи для цього банківського продукту.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:19

Re: Кредобанк

  ramzes4 написав:Не хочет добавляться в Google Pay, выдает ошибку после принятия условий и правил.
Что может быть не так?
На ней денежные средства есть? С нулём не получится добавить карту.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:25

  Howl написав:
  ramzes4 написав:Не хочет добавляться в Google Pay, выдает ошибку после принятия условий и правил.
Что может быть не так?
На ней денежные средства есть? С нулём не получится добавить карту.

Не, на ней ноль.
:shock: Странно, конечно. Тогда буду пробовать уже в июле :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:31

в клубі SEPA-банків в БСУ нове поповнення!
зустрічайте

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... krayin-yes
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 16:01

  greenozon написав:в клубі SEPA-банків в БСУ нове поповнення!
зустрічайте

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... krayin-yes


от юрлиц такое, видимо, не прокатит
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 16:33

greenozon а как их потом снять без комиссии?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:25

  Яша написав:greenozon а как их потом снять без комиссии?


никак, но 0,5% это по божески
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:32

  cohan написав:
  Яша написав:greenozon а как их потом снять без комиссии?


никак, но 0,5% это по божески

А не 1% разве? П. 9.4 тарифов по Правильной.
Ferlakur
 
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