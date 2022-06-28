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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:32

cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:51

  Sain_повернувся написав:cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...


это если вносили налом
а если перевод - то 0,5%
cohan
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