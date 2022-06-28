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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 20:32
cohan на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...
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Sain_повернувся
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:51
Sain_повернувся написав:cohan
на віп пакеті до війни долар знімав разів 40 зажди з 0 комісією. Може щось змінилось...
это если вносили налом
а если перевод - то 0,5%
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cohan
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